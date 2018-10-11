MEDAŞ'tan simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

Ş (MEDAŞ), genel müdürlüğünde yetkili polis memurları tarafından emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitimler düzenleniyor.

MEDAŞ sosyal sorumluluk alanlarında eğitimlerini sürdürerek, farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitim seminerleri düzenlendi. İki aşamada gerçekleştirilen eğitimlerin ilk aşamasında katılımcılara emniyet kemerinin önemi vurgulanıyor, ikinci aşamada ise katılımcılar simülasyon aracında uygulamalı eğitime alınıyor. Düzenlenen eğitimde emniyet kemerinin faydalarını uygulamalı olarak görme fırsatı sunuluyor.