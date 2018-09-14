Meram Belediyesporlu Serdar Çınar Milli Takım'da

Meram İlçe Belediyesi sporcularından Serdar Çınar Venedik'te gerçekleştirilecek olan Dünya Kick Boks şampiyonası için Milli Takım'a çağrıldı.

Amatör spor kulüp ve sporcularının destekçisi olan Meram Belediyesi, aynı zamanda bünyesindeki spor kulübü ile de önemli başarılara imza atıyor. Meram Belediyesi sporcularından Serdar Çınar İtalyan şehri Venedik'te gerçekleştirilecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası için Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Milli Takım'a çağrıldı. Böylesine önemli bir yarışmada Türkiye'yi temsil edecek olmasının kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Milli Kickboksçu Serdar Çınar, Dünya Şampiyonasında madalya alarak bayrağımızı göndere çekmenin en büyük hayali olduğunu söyleyerek, “Bunu başarmak için elimden geleni yapacağıma, Konya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bu gayreti altın madalya ile taçlandırıp istenildiğinde ve çalışıldığında büyük başarıların aslında çok da uzak olmadığını kanıtlamak istiyorum. Allah'ın yardımıyla en iyi sonuçla dönmeye çalışacağım” dedi. Meram Belediyespor Kickboks Antrenörü Mehmet Güçlü de, sporcularının milli formayla Türkiye adına müsabakalara katılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Dünya Şampiyonasında Türkiye adına yarışacak olan Serdar Çınar'ın Dünya Şampiyonasından kendi kategorisinde başarıyla döneceğine inandığını söyledi. Güçlü ayrıca, “Bizlere her zaman büyük destek sağlayan Meram Belediye Başkanımız Fatma Toru ile kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Spora ve sporcuya verdiğimiz destek devam edecek”

Sporcuların gösterdikleri başarılarla gururlanmaya devam ettiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Meram Belediyesi olarak spora verdiğimiz desteğin meyvelerini aldığımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Hem şehrimizi hem de ülkemizi farklı branşlarda temsil eden sporcularımız aldıkları derecelerle gururumuz oldular. Serdar Çınar'ın milli takıma çağrılmış ve İtalya'da Türkiye için ter dökecek olması gururumuzu ve sevincimizi ikiye katladı. Sporcumuzu ve hocalarını tebrik ediyorum. Çınar'ın başarılarla dönmesi en büyük duamız. Meram Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya verdiğimiz destek artarak devam edecek” şeklinde konuştu.