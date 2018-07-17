Meram Tıp Fakültesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

Konu ile ilgili açıklama yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ülkemizde sağlık alanında güzel gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini söyleyerek, “Bu süreçte Meram Tıp Fakültesi olarak bizler de kaliteli hizmetin daha kaliteli mekanlarda verilebilmesi için 4 yıl önce Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde yeni hastanemizin projelendirmesini gerçekleştirdik ve TOKİ’nin de katkılarıyla yapımının tamamlanmasının ardından hizmete açtık. Geçmiş yıllarda çok uzun zamanlara sarkan teslimatlar, müteahhitlik hizmetleri şükürler olsun çok kısa sürede bitirilerek aktif hale getirilip hizmete sunulmuş oluyor. Burası da 900 yataklı bir hastane olmasına karşın çok hızlı bir şekilde, 3,5 sene içerisinde tamamlandı ve hizmete girdi. Bölgemize, şehrimize hayırlı olsun. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi daha donanımlı, modern, çağdaş, hastalarımızın ve hekimlerimizin daha uygun ortamlarda hizmet üretebileceği nitelikli bir binaya kavuşmuş oldu” dedi.

“Hastanenin yapımında her detay ince ince düşünüldü”

Binanın teknik özellikler açısından farklı olduğunu belirten Rektör Şeker, “Hem elektrik üretimi, verimlilik, iklimlendirme hem de akıllı bina olması bağlamında her bir kliniğin ince ince düşünülerek yerleştirildiği, her faaliyetin tek tek incelendiği, sağlık eğitimi ve sağlık hizmetinin nitelikleri göz önünde bulundurularak planlamanın yapıldığı bir bina. Ben bu binada çalışanların da tedavi olmaya gelen hastalarımızın da mutlu bir şekilde hizmet verme ve hizmet alma konularında herhangi bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Emeği geçen Ankara’daki bürokratlarımıza, siyasilerimize ve Konya’daki ekip arkadaşlarımıza, yerel yönetimlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Konya’da kaliteli ve nitelikli bir sağlık kuruluşu örneğini, ülkemizde var olan diğer örnekler gibi görmüş oldu. Bundan sonra bize düşen bu binanın hakkını verecek şekilde hem genç doktorları yetiştirmek hem de daha üst düzeyde verimli, nitelikli, modern sağlık hizmetini sunmaktır” diye konuştu.

Taşınmaya yönelik ön hazırlık çalışmalarının yaklaşık 1 senedir devam ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şeker, “Diğer binalarımızı da rehabilite ederek, gerek onkoloji gerek psikiyatri polikliniklerini ve diğer branşlarımızı da mevcut yerlerinin daha geniş mekana taşınmasıyla beraber daha kaliteli ve nitelikli kılmış olacağız. Buradan kurumumuz, Konya’mız ve ülke insanımız yararlanmış olacak. Bununla beraber tıp eğitiminde, sağlık eğitiminde, sağlık hizmetinde daha öne çıkmış olan bir Konya, kalitesini artırmış bir üniversite olarak hizmet üretmiş olacağız. Başarılı bir sağlık hizmeti sunumu uluslararası alana taşınmış olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Binanın yeni olması nedeniyle teknik olarak aksaklıkların yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Rektör Şeker, taşınmanın sağlık hizmetini aksatmaması için özenli ve dikkatli şekilde çalıştıklarını, bu süreci de 15 gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

“Hastalara 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet verilecek"

Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev ise, “15 Temmuz’da hizmete gireceğine dair verdiğimiz söz üzere nihayet hastanemiz hizmete açıldı. İlk etapta poliklinik hizmetleri görülmekte, çoğu poliklinik hizmetleri yeni yerleşkede halkımıza hizmet vermektedir. Bilindiği üzere hastanemiz 74-75 bin metrekare açık alanda ve 100 bin metrekare kapalı alanda olmak üzere geniş bir kompleks halinde. Kaliteli bir hizmet anlayışı içerisinde sağlık eğitimini ve kaliteli sağlık hizmetini gelecekte öğrencisiyle, asistanlarıyla ve öğretim üyeleriyle birlikte halkımıza bu binada vermeye çalışacağız” dedi.

Hastalara 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet verileceğini aktaran Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Tekin, “Ülkemiz için çok anlamlı bir gün olan 15 Temmuz’da açmayı planladığımız, umutla beklediğimiz hastanemiz hizmet vermeye başladı. Özellikle poliklinik hizmeti bazında hastanemizi hizmete açtık. Göz, fizik tedavi, psikiyatri, cildiye, çocuk ve onkoloji poliklinikleri dışındaki bütün polikliniklerimiz yeni binamızda hizmet vermeye başladı. Güzel bir mekân oldu, inşallah hastalarımız çok yakın zamanda 5 yıldızlı otel hizmetini almaya başlayacak. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ayın başında yataklı servisleri, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri ile beraber bütün hastaneyi taşımayı planlıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra hastalarımız gayet güzel bir ortamda hizmet alacak. İnşallah daha iyi hizmetler sunmak nasip olur” şeklinde konuştu.

Son birkaç ay çok yoğun bir çalışma sarf edildiğini kaydeden Prof. Dr. Tekin, “Hastanenin yapımında emeği geçen herkese, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere üniversite ve hastane yöneticilerine, tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Hastanemiz yeni açıldığı için mutlaka ufak tefek eksikleri olacaktır. Ama bunlar çözülemeyecek eksiklikler değil. Bu konuda çalışanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Konya’ya ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.