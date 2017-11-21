Meram’da Fahrünnisa Sosyal Tesisi tamamlanıyor

Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram bölgesinde vatandaşlarımızın daha nitelikli bir çevreye kavuşması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal çevrenin oluşturulması anlamında bu tür tesisleri farklı bölgelere kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Toru, Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca ve Fahrünnisa mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm sahasında kalan Fahrünnisa Sosyal Tesisi inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, “Fahrünnisa Hatun olarak zaviyesi bulunan ve Hz. Pir’in ilk kadın müridi olan Fahrünnisa Hatun’un anısına buraya gelen ziyaretçilerin de kullanabileceği bir alan düşünmüştük. Bu yıl içinde temelini attığımız sosyal tesis, yıl sonu itibariyle belediyemize teslim edilmiş olacak” dedi.

"Bulunmaz bir alan olacak”

Tesisin fonksiyonel özellikleriyle bölgede önemli bir boşluğu dolduracağını belirten Toru, “Tesisimizde çok amaçlı salonlarımız, fitness salonu, gençlerimiz ve çocuklarımız için kütüphane, çok amaçlı derslikler, sohbet salonlarıyla birlikte bu bölgenin ihtiyacı olan, halkımızın sosyal yaşam adına ihtiyacı olan ve kullanabileceği pek çok salon ve donatı mevcut. Toplam 2 bin metrekare alanı olan tesisimiz; bodrum, zemin+2 kattan oluşuyor. Bodrum katta fitness salonlarımız, zemin katta kütüphane ve derslikler, üst katta çok amaçlı salonlarla birlikte vatandaşlarımız ve inanç turizmi açısından Konya’yı tercih eden ziyaretçiler açısından bulunmaz bir alan olacak inşallah. Yıl sonu itibariyle tesisimiz hizmet vermeye başlayacak Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"3 sosyal tesis yıl sonunda tamamlanıyor"

Meram bölgesinde vatandaşların daha nitelikli bir çevreye kavuşması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal çevrenin oluşturulması anlamında bu tür tesisleri farklı bölgelere kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Toru, “Yıl sonu itibariyle teslim edilecek 3 tane tesisimiz var. Fahrünnisa ve Havzan sosyal tesisleri, Yenice Gençlik Merkezi ve yapımı devam eden onlarca tesisimizle birlikte inşallah Meram bölgesinde vatandaşlarımızın özlem duyduğu tesislerimiz bir bir kendilerine ulaşmış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.