Meram’da iftar sevinci aynı sofrada paylaşılıyor

İlk programa Osman Gazi, Selver, Gülbahçe, Lalebahçe, Durunday ve Yorgancı mahallesi sakinleri katıldı. Yaklaşık 4 bin kişi aynı sofrada yer alırken programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Meram Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarından bir diğeri ise Çomaklı Sosyal Tesisi önünde Çomaklı, Ali Ulvi Kurucu, Yenibahçe ve Boyalı mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Ramazan’ın kardeşlik ve paylaşmak olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ramazan birliktir, yardımlaşmanın hatırlanması ve hatırlamakla kalmayıp yılın her günü unutulmaması için bir fırsat ayıdır. Ramazan ayı, Allah’a olan kulluk vazifelerimizi, ibadetlerimizi hatırlayıp, sürekli devam etmek için bir başlangıç, bir fırsat ayıdır. Ramazan insanlığın rehberi Kur’an-ı Kerim’in, susuz toprakları yeşerten bereketlendiren yağmur damlaları gibi, çorak ve kurak gönüllerimize şifa olarak indirilmeye başlandığı aydır. Her yıl Ramazan ayına erişmek de, buluşmak da; bir nefesine hakim olamadığımız dünyada büyük bir ödüldür. Kıymetini bilmeli ve en anlamlı şekilde idrak etmeliyiz. Ramazan-ı Şerif, Alem-i İslama hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun” dedi.

“Kudüs, bizim için sadece bir şehir değil”

Başkan Toru, konuşmasında Filistin’deki katliama da dikkat çekerken, “Bereket, rahmet, iyilik ve cümle güzelliklerin vakti Ramazan ayında, bir kez daha zalim ve katil İsrail devletinin mazlum Filistinlileri, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden katledişine, insanlık onurunu ayaklar altına alışına yüreklerimiz kan ağlayarak tanıklık ediyoruz. Üstat Nuri Pakdil’in, ‘Kudüs’ü Düşünme Saati’ dediği saatlerdeyiz. Bir balinanın kurtuluşu için eylemler yapan, türlü kampanyalar düzenleyen o sözde çağdaşlar, batıcılar, insan haklarından dem vuranlar nerede? Batı suskun, insan hakları örgütleri suskun, insanlık utanç içinde, isyanda. Ama unutmasınlar Filistin halkı asla yalnız değildir. Kudüs, bizim için sadece bir şehir değildir. Dindir, imandır, davadır, simgedir, izzetimizdir. İslam aleminin garipliğinin, esaretinin, kuşatılmışlığının tecelligahıdır. Dünya barışının kilididir"ifadelerini kullandı.

“Kardeşlik sofralarımızda buluşmaya devam edeceğiz”

Başkan Fatma Toru, iftar programlarının devam edeceğini belirtirken şunları kaydetti: “Meram Belediyesi olarak bu mübarek günlerde kardeşlik sofralarımızda her gün mahallelerimizi buluşturacağız. 2018 Ramazan’ının dayanışma ve paylaşma ayı olmanın dışında milli birlik ve beraberliğimizin idrakine daha güçlü şekilde varacağımız bir ay olacağını umuyorum. Her zamankinden çok daha fazla kucaklaşmaya, sarılmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Ramazan ayını bunun için bir fırsat olarak görelim.”

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Meram Belediyesi tarafından farklı mahallelerde gerçekleştirilen iftar organizasyonlarında istek ve talep masası da kuruluyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerine yardımcı olarak istek ve taleplerini kayıt altına alıyor.