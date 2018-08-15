Meram’da kurban satış ve kesim yerleri belli oldu

Meram Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Loras Mahallesi Bahçelievler Caddesinde bulunan Meram Belediyesi Asfalt Şantiyesi’nin yanında kurulan kurban satış yeri tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Satış bölgesinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların kontrolü veteriner hekimler tarafından yapılıyor.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meram bölgesinde belirlenen bu yerin dışında kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca; “Satış amacıyla getirilen hayvanların sevk belgeleri, kulak küpeleri ve Pasaportlarının bulunması, dişi hayvanların, serbest veteriner hekimlerden alınmış damızlık değeri taşmadığına dair Veteriner Hekim Raporunu giriş esnasında görevlilere göstermeleri gerekmektedir. Kurban Satış Yerinde kontrol amacıyla 24 saat hizmet veren Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımız kurban alırken kurbanlık hayvanları ücretsiz olarak, görevli veteriner hekimlere muayene yaptırabileceklerdir” denildi.

"Rahat ve huzurlu bir bayram için tüm önlemler alındı"

Gerekli bütün önlemleri alan Meram Belediyesine bağlı zabıta ve sağlık ekipleri, kurban bayramına kadar satış yerlerinde hizmet verecek. Kurban satış alanının alım ve satım yapacak tüm vatandaşların ihtiyacına cevap verecek şekilde tüm düzenlemeler de gerçekleştirildi. Pazar alanına veteriner kontrolünde hayvan alımı gerçekleştirilirken zabıta ekipleri pazardaki düzenin korunması için çalışıyor. Meram’da ayrıca, kurban kesim yerleri de bayram öncesi hazır hale getirildi. Kurban kesimi yapılabilecek yerler ise Meram Belediyesi tarafından şu şekilde belirlendi: Kurban Satış Yeri Yanı, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Meram Toki Semt Pazarı.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden kesimler ile ilgili olarak yapılan açıklamada ise, “Tahsis edilen kesim yerlerinin dışında halkımızın İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararına uygun olan yerlerde kurban kesimine müsaade edilecektir. Vatandaşlarımızca kurbanlık hayvan alırken; kulak küpesi ve pasaportu bulunmayan, çok zayıf olan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış ve yaşları kurban olmaya uygun olmayan, tüyleri karışık olan, salya akıntısı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan ve kurbanlık vasfını taşımayan hayvanlara dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.