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20 Eylül 2017 12:34

Meram’da mahalleler arası futbol turnuvası başlıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başlıyor.

Meram’da mahalleler arası futbol turnuvası başlıyor

20 Eylül 2017 12:34


Mahalleler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırmak amacıyla bu yıl 2.’sini düzenledikleri mahalleler arası futbol turnuvasının bu hafta sonu başlayacağını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Geçen yıl 16 mahallemizin katıldığı turnuvada bu yıl 21 mahalle takımı mücadele edecek. 23 Eylül Cumartesi günü Saat 19:00’da Şehit Süleyman Ballan Spor Tesisleri’nde meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizden oluşan takım ile muhtarlarımızdan oluşan takım arasında yapılacak gösteri maçıyla turnuvanın startını vermiş olacağız. Mahalleler arasında kaynaşmayı arttıracağını umut ettiğimiz turnuva sonucunda dereceye giren takımlarımıza, en centilmen takım ve sporcularımıza sürpriz hediyeler ve kupa vereceğiz. Turnuvamız hayırlı uğurlu olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.


5 grup halinde Şehit Süleyman Ballan Spor Tesisleri’nde oynanacak grup maçları 4 Ekim’de tamamlanacak. 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisinden oluşan 8 takım final grubuna çıkacak. Final gruplarında ilk 2’ye giren takımlar yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşme sonucu finale çıkacak takımlar belirlenecek. Final maçı da ekim ayı içerisinde oynanacak.




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