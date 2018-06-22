Meramlı Karakartallar Türkiye Şampiyonu oldu

’lik kupasını kaldırdı.

2017-2018 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 20-21 Haziran 2018 tarihlerinde Bolu’da gerçekleşti. Türkiye genelinde bin 650 takım U15 liginde ter dökerken bu takımlardan 71 ili temsil eden 118 takım Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Rakiplerini geçerek final müsabakalarına çıkan, Meram Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren Konya Karakartallar ise yarı finalde Atakum Belediyespor karşısında 2-0’lık skor elde ederek finale kaldı. Finalde rakibi Kartalspor’u penaltı atışları sonucu mağlup eden Konya Karakartallar şampiyonluğa uzandı. Kupanın Konya’ya gelmesini sağlayan oyuncular ve teknik kadro maç sonrası büyük sevinç yaşadılar.

“Sporcularımız Konya’ya gurur yaşattılar”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Şampiyon Konya Karakartallar’ı tebrik ederken, “Meram Belediyespor bünyesindeki sporcularımız, her branşta olduğu gibi futbolda da büyük bir başarı gösterdiler. U15 kategorisinde mücadele eden 1650 takım arasından şampiyon olmayı başararak Konyamıza gurur yaşattılar. Sporun gençlerimiz üzerindeki iyi etkiyi biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirtirken sporcularımızı, teknik kadromuzu ve ailelerimize tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.