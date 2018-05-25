MHP Ereğli’de seçim iletişim otağı açtı

Yoğun bir katılım ile açılışı yapılan otağ çadırı 24 Haziran tarihine kadar görüş alış verişinde bulunmak isteyen vatandaşların hizmetinde olacak. Açılıştan önce atlar ve mehter takımı eşliğinde yürüyen partililer ellerinde bayraklarla vatandaşları selamladı. Yürüyüşe MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Konya milletvekili adayları ve partililer katıldı. Milletvekili adayı Bilal Yiğit at üstünde açtığı ‘Duy sesimizi Ankara Ereğli il olsun artık’ pankartı ile vatandaşlardan alkış topladı. Yürüyüşün ardından otağ çadırı önüne mehteran takımı gösteri yaptı.

Konya İl Başkanı Murat Çiçek de, "Bu ülkede beka sorunu söz konusu olduğunda biz elimizi taşın altına koyarız. Bu seçimlerde bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Milli birlik ve beraberlik oluşturarak bir seçim sürecine doğru ilerliyoruz. Geçmişi bir kenara bırakarak adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sonuna kadar destekleyeceğiz. Bir diğer önemli hedefimiz ise Milliyetçi Hareket Partisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde etkin ve güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Konya’nın 14 vekili var ve bizim partimizin vekili dışında Ereğli’nin sorunlarını tartışan başka bir vekil oldu mu? Hayır. İşte bizim amacımız Milliyetçi Hareket Partili vekil sayısını arttırmaktır" ifadelerini kullandı.

Ereğli eski Belediye Başkanı, ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu ise, "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Cumhur ittifakını sonuna kadar destekliyoruz. Biz ülkücüler varlığımız Türk varlığına armağan olsun diye ant içtik. Vatan için ölmemiz gerektiğinde en önde gideceğimizi herkes bilir. Önemli olan Türkiye’dir" diye konuştu.

Ereğli ilçe Başkanı Musa Yılmaz, "Türkiye’de ilk olarak bir seçim çadırı kurduk. Farklı olduğunu düşünüyorum. Hem partililerimiz hem de vatandaşlarımız güzel temennilerini iletiyorlar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Konya’nın milletvekili adayları tanıtıldı. Yapılan duaların ardından otağ çadırının kurdelesi kesildi.