MHP Konyalılarla bayramlaştı

Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai günü sonunda Kılıçarslan Kent Meydanında gerçekleşen bayramlaşma programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, milletvekili adayları, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile lider ülke Türkiye’nin dünya sahnesine gireceğine dikkat çekti. Kalaycı, “Cumhuriyet kurulalı 66 hükümet geldi. Yani hükümet başına bir buçuk yıllık süre düşüyor. Bu bir buçuk yıllık hükümet süreleri ile Türkiye’nin büyük hedeflerine ulaşması mümkün değil. Zaten o küresel güçler oluşturdukları vesayet odaklarıyla sürekli Türkiye’nin önünü kesecek uygulamalar yaptılar, iç siyaseti dizayn ettiler. Hükümet kurulamama krizleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oluşan krizleri de bahane ederek ikide bir darbe gerçekleştirdiler. 1960’da gerçekleştirdiler, 1980’de gerçekleştirdiler, 28 Şubat’ta gerçekleştirdiler ve en son 15 Temmuz’da başarısız oldular. Bir darbe girişiminde bulundular. İşte bunları bir daha yaşatmayacak bir yönetim sistemine ihtiyacımız var ve bunun düzenlemesi de yapıldı inşallah. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 24 Haziran seçimlerinden itibaren uygulamaya girecek ve lider ülke Türkiye olarak dünya sahnesinde yer alması inşallah bu sistemle yerine gelecek” şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimleriyle Türk milletinin hak ettiği bir yönetim sistemine kavuşacağını söyleyen MHP İl Başkanı Murat Çiçek, “Özellikle 16 Nisandan sonra oluşan tabloda iç ve dış düşmanlar rahat durmamıştır. Gerek ekonomik anlamda gerek siyasi anlamda gerek terör noktasında bir çok planlar dahilinde hareket etmeye çalışmışlar ama hamd olsun liderimiz tek tek bu planları bozmuş ve bozmaya da devam ediyor bozmaya da devam edecektir. İnşallah 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türk milleti artık yeniden dirilecek hak ettiği şekilde bir yönetim sistemine kavuşup Türk İslam alemine ışık olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan şarkılarını seslendirdi.