Motosiklet üzerinde yapmadığı kalmadı

O anlar ise seyir halinde olan otomobildeki başka bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Yolu üzerinde şehir merkezi istikametine hızla giden motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerine yatması dikkat çekti. Karayolunda seyir halinde olan bir otomobildeki vatandaş da motosiklet sürücüsünü görünce cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntülerde kasksız sürücünün zaman zaman aşırı süratli bir şekilde gitmesi ve hareketleri görenleri hayrete düşürdü. Otomobilden motosiklet sürücüsünü görüntüleyen vatandaşın, "Hacı emmi, ruhuna fatiha yazıyor. Hacı emmi öleceksin be, öleceksin. Allah’ına kurban hacı emmi" diyerek seslenmesi dikkat çekiyor. Canını hiçe sayarak trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü, motosikletin üzerine bazen yatıyor, bazen bacak bacak üstüne atıyor. Görüntülendiğini fark eden sürücü, otomobildekilere ayağını sallarken, otomobildekiler, "El kol hareketi yapıyor, böyle bir şey olabilir mi" diyerek konuşuyor. Görüntüler motosikletin gözden kaybolmasıyla sonra eriyor.