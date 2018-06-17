MÜSİAD Konya Şubesinde bayramlaşma programı

Programda gündem 24 Haziran seçimleri ve ekonomi oldu.

Bayramlaşma programı MÜSİAD Konya Şubesi konferans salonunda düzenlendi. Programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Ramazan ayında temeli Osmanlı Devletine dayanan ‘Zimem Defteri’ geleneğini Konya’da tekrar hatırlatmanın huzurunu yaşadıklarını kaydetti. Okka, “Zimem defteri geleneğinde hayırseverler, mahalle esnafını dolaşarak veresiye defterlerini satın alırlardı. Ecdadımızın kendine has nezaketinin bir göstergesi olan bu gelenekte ne satın alan kimin borcunu ödediğini, ne de borcu ödenen kişi hayır sahibinin kim olduğunu bilmezdi. Biz de MÜSİAD Konya olarak, Ramazan ayının son günlerinde oluşturduğunuz bir komisyonla, bu geleneği hatırlatmak ve yaşatmak adına şehrimizdeki bir çok küçük esnafı dolaşarak veresiye defterlerini hayırsever işadamlarımız adına satın aldık. Verenin mağrur olmadan vermesi, alanın da mahcup olmadan almasının sağlandığı bu uygulamada, ihtiyaç sahiplerinden alacağını tahsil edemediği için zora düşen mahalle esnafına da bayram öncesinde bir katkı sağlanmış oldu. Ben bu tür faaliyetlerin ülkemizde ve bütün dünyada yaygınlaşmasını arzu ediyorum” dedi.

Kalkınmanın tek yolunun üretimden geçtiğine ve büyük Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için üretim gücünün arttırılarak devam etmesi gerektiğine inandığını dile getiren Okka, “Ülke ekonomisindeki büyümenin günlük hayatımıza etkilerini biran önce görebilmemiz ve büyümenin sürdürülebilir olması için, ekonomi yönetimi, üretimi, ihracatı, büyümeyi ve istihdamı önemseyen yapısal reformları gerçekleştirmeli, yeni teşvik ve desteklere de devam edilmelidir. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından gündemimiz birinci maddesi ekonomi olmalıdır” diye konuştu.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, seçimlerde halkın en doğru kararı vereceğini belirtti. Kütükcü, “24 Haziran’da milletimiz sağduyulu bir şekilde seçimini yapacaktır. Milletimizin, ülkemizin geleceğini inşa etmek için en doğru kararı vereceğine gönülden inanıyoruz. Döviz, faiz ve enflasyon sarmalından da, önceki dönemlerde nasıl çıktıysak gelecek dönemde de inşallah yine en hızlı şekilde çıkacağız. Bunu başarabilecek güçteyiz” diye konuştu.

“Seçimlerin ardından ülke ekonomimiz daha rahat bir nefes alacaktır”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, seçimlerin ardından ülke ekonomisinin daha rahat bir nefes alacağını söyledi. Altunyaldız, “Türkiye, 2017 yılında ve 2018’in ilk çeyreğinde 7,4 oranında büyüdü. Bu reel bir büyümedir ve tamamıyla ekonomiyi destekleyen bir büyümedir. Bu büyüme 24 Haziran’dan sonra da devam edecektir. Seçimlerin ardından ülke ekonomimiz daha rahat bir nefes alacaktır. Türkiye, bir taraftan büyümeyle, bir taraftan sanayileşmeyle bir taraftan da ekonomiyle ilgilenecektir” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ise, “24 Haziran’da ikinci bir bayramı yaşamak sizlerin elinde. Daha önce verilen destekleri boşa çıkarmadık ve var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu seçimde de en güçlü desteği vererek Türkiye’yi refah seviyesinin üzerine çıkarmamız gerekiyor. Allah seçimin sonuçlarını şimdiden hayırlı eylesin” dedi.

“24 Haziran’da güçlü bir yeni dönem başlayacağına inanıyoruz”

Son olarak söz alan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, güçlü bir yeni dönemin başlayacağına inandığını vurguladı. Angı, “Bu bayramda İslam coğrafyasında akan kanın durmasını ve gözyaşının son bulmasını arzu ediyoruz. Her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçimin arefesinde de Türkiye pek çok operasyonla karşı karşıya bırakıldı. Ama her şeye rağmen 24 Haziran’da güçlü bir yeni dönem başlayacağına inanıyoruz. Yapılan bütün girişimler halkımızın desteğiyle boşa çıkacaktır. Devletin bekası adına ve huzur ikliminin sürdürülebilmesi adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Program katılımcıların selamlama konuşması ardından sona erdi.