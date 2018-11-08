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Müze tadilatı sırasında yangın

Konya’da bir müzede yapılan tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bir müzede yapılan tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 1 işçi, hastaneye kaldırıldı.


Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerimler Caddesi üzerinde bulunan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce tadilata alınan müzenin bodrum katında tadilatta kullanılan malzemelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müzedeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada tadilatta çalışan Muzaffer G. (25) dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, Muzaffer G. ise ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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