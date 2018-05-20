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20 Mayıs 2018 13:14

NEÜ Engelsiz Üniversite Ödüllerine aday olmaya hak kazandı

Engelsiz Üniversite Ödülleri Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) de 12 programı ile mekanda erişilebilirlik (turuncu bayrak), eğitimde erişilebilirlik (yesil bayrak) ve sosyo-kulturel faaliyetlere erişilebilirlik (mavi bayrak) ödüllerine aday olmaya hak kazandı.

NEÜ Engelsiz Üniversite Ödüllerine aday olmaya hak kazandı

20 Mayıs 2018 13:14


NEÜ’den Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2019 yılı için turuncu, yeşil ve mavi bayrak ödüllerine aday oldu. Engelsiz Üniversite Ödüllerinin gerçekleştirilen törenle dağıtılmasının ardından “Engelsiz Eğitimde Mevcut Durum”, “Farklı Engel Gruplarında Engelsiz Eğitim” ve “İyi Uygulama Örnekleri ve Engelsiz Sağlık” başlıklı üç ayrı panel oturumlarına geçildi.



Rektör Şeker, “Farklı Engel Gruplarında Engelsiz Eğitim” panelinin moderatörlüğünü yaptı


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in moderatörlüğünde düzenlenen “Farklı Engel Gruplarında Engelsiz Eğitim” başlıklı panelde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu “Öğrenme Güçlüğü Olanlarda Engelsiz Eğitim”, NEÜ’nün de paydaşı olduğu SOBE’nin Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan “Otizm Spektrum Bozukluğunda Engelsiz Eğitim” ve Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Banu Arslantekin ise “Duyusal Yetersizlikte Engelsiz Eğitim” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.




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