NEÜ Engelsiz Üniversite Ödüllerine aday olmaya hak kazandı

NEÜ’den Fen Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2019 yılı için turuncu, yeşil ve mavi bayrak ödüllerine aday oldu. Engelsiz Üniversite Ödüllerinin gerçekleştirilen törenle dağıtılmasının ardından “Engelsiz Eğitimde Mevcut Durum”, “Farklı Engel Gruplarında Engelsiz Eğitim” ve “İyi Uygulama Örnekleri ve Engelsiz Sağlık” başlıklı üç ayrı panel oturumlarına geçildi.

Rektör Şeker, “Farklı Engel Gruplarında Engelsiz Eğitim” panelinin moderatörlüğünü yaptı

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in moderatörlüğünde düzenlenen “Farklı Engel Gruplarında Engelsiz Eğitim” başlıklı panelde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu “Öğrenme Güçlüğü Olanlarda Engelsiz Eğitim”, NEÜ’nün de paydaşı olduğu SOBE’nin Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan “Otizm Spektrum Bozukluğunda Engelsiz Eğitim” ve Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Banu Arslantekin ise “Duyusal Yetersizlikte Engelsiz Eğitim” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.