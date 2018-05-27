NEÜ’de geleneksel iftar programı

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in ev sahipliğinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen iftar programına Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Torun, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile Prof. Dr. Önder Kutlu, medya sektöründen ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile davetliler katıldı. İftar programında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimiz zor şartlarda Ramazan ayını geçiriyorlar, iftar ediyorlar. Rabbim onları da felaha kavuştursun, kolaylıklar ihsan etsin. Bizleri de ulaşmış olduğumuz bu günleri arattırmayacak şekilde her zaman mazlumun yanında olan ve kendinde olanı kardeşleriyle paylaşan bir millet olmaktan geri bırakmasın. Teşriflerinizden dolayı kurumum adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bizleri mağfiret ayı Ramazanda kurtuluşa erdirsin ve hep birlikte bayrama kavuştursun" dedi.

İftar yemeği yapılan duanın ardından sona erdi.