Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 17:29

NEÜ’de geleneksel iftar programı

Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programında Konya protokolü, sivil toplum ve basın kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

NEÜ’de geleneksel iftar programı

27 Mayıs 2018 17:29


NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in ev sahipliğinde Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen iftar programına Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Torun, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ile Prof. Dr. Önder Kutlu, medya sektöründen ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile davetliler katıldı. İftar programında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimiz zor şartlarda Ramazan ayını geçiriyorlar, iftar ediyorlar. Rabbim onları da felaha kavuştursun, kolaylıklar ihsan etsin. Bizleri de ulaşmış olduğumuz bu günleri arattırmayacak şekilde her zaman mazlumun yanında olan ve kendinde olanı kardeşleriyle paylaşan bir millet olmaktan geri bırakmasın. Teşriflerinizden dolayı kurumum adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bizleri mağfiret ayı Ramazanda kurtuluşa erdirsin ve hep birlikte bayrama kavuştursun" dedi.


İftar yemeği yapılan duanın ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç