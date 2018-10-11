NEÜ'de toplumsal cinsiyet okumaları semineri

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Selçuklu Belediyesinin düzenlediği Yazar Nazife Şişman'ın konuşmacı olduğu 'Bir Başka Açıdan Toplumsal Cinsiyet Okumaları' semineri gerçekleştirildi.

NEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde Yazar Nazife Şişman, toplumsal cinsiyet tartışmalarının kadın üzerinden devam ettiğine dikkat çekti. Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümden en fazla kadınların etkilendiğini anlatan Şişman, eşitlik, özgürlük, adalet, baskı, sömürü ve şiddetin de kadınlar üzerinden tartışıldığını ifade etti. Bu tartışmaların siyasetin ve iktisadın merkezinde yer aldığını belirten Şişman, günümüzde yeni bir sorunla insanlığın karşı karşıya olduğunu anlatarak, “Cinsiyetten bahsedemeyeceğimiz bir çağa gelmiş durumdayız” dedi.

İnsanlığın bugün yeni bir sorunla karşı karşıya olduğu için geçmiş yüzyıllardaki “Kadın çalışmalı mı çalışmamalı mı?” gibi soru ve sorunların günümüzde cevaplanmasına imkan olmadığını kaydeden Şişman, cinsiyetler arası ilişki denilen meselenin çerçevesinin çok geniş olduğunu ve dar alanda bu konu ile ilgili konuşulamayacağını ve kavramların güncellenmesinin elzem olduğunu vurguladı. Program soru-cevap bölünün ardından sona erdi.