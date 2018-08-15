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15 Ağustos 2018 11:56

NEÜ’ye kitap bağışı

Merhum İnşaat Yüksek Mühendisi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucu üyelerinden Mehmet Şendal’a ait kitap ve belgeler oğlu Selahattin Kürşad Şendal tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine bağışlandı.

NEÜ’ye kitap bağışı

15 Ağustos 2018 11:56


NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Kutlu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci, Eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı ve aile dostları kitapların bulunduğu Selahattin Kürşad Şendal’ın Meram ilçesindeki evini ziyaret etti. Ziyarette kitapların teslim alınmasının ardından Selahattin Kürşad Şendal’a teşekkür belgesi takdim edildi.


Kitapların tesliminde konuşan Kürşad Şendal, “Rahmetlinin çocukluğundan beri kitaba, vatana, millete olan aşkı, İslam’a olan sevdası kendisini araştırmacılığa yönlendirmiş. Gençliğinden itibaren muhtelif dergi ve gazetelerde devlet memuru olduğu için mahlas isimlerle yazılar yazdı. Genç nesle ve onların yetişmesine önem veriyordu. Ölümünden önce kitaplarını üniversiteye bağışlamamı istedi benden. Bu isteğini yerine getirmek üzere bizler de kitaplarını Necmettin Erbakan Üniversitesine bağışlamış olduk. Çeşitli türlerde yaklaşık 4 bin kitap ve belgeyi bağışladık. İnşallah üniversitede yetişecek olan öğrencilerimiz için, vatanımız, milletimiz için faydalı olur” dedi.




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