Önce köpek çaldılar sonra marketten hırsızlık yapmaya çalıştılar

Olay, 16 Mayıs Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Mehmet Arı’nın 1 yıldır yanında bulunan ’Liza’ isimli köpek gün içerisinde kimliği belirsiz 2’si çocuk 4 kişi tarafından çalındı. Bahçede bulamadığı köpeğini komşularına soran Mehmet Arı, köpeğini bulmak için çevrede araştırma yaptı. Kulübesinin yakınlarında bulunan bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen Mehmet Arı, görüntülerde köpeğinin markete gelip tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalışan 2’si çocuk 4 kişinin çaldığını gördü. Mehmet Arı, köpeğinin bulunması için polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde ayrıca hırsızlık şüphelilerinden bir çocuğun köpeği kucaklayıp kaçtığı sırada çocuğun yakınlarının markette tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalıştığı görülüyor.

"Belki evlat olamaz ama o aileden birisi”

’Liza’ isimli köpeğin sahibi Mehmet Arı, iş yerini kaybettikten sonra büyük bir boşluğa düştüğünü ve bu boşluğu köpeği ile doldurmaya çalıştığını belirterek, "Maddi olarak değerli bir köpek fakat manevi olarak daha değerli. Liza bir yaşında çok akıllı çok zeki bir köpek. Çocukları çok seven bir köpekti. Bahçede bağlı değildi. Yine çocukların sevgisine dayanamayıp çağıran çocuğa gitmiş ve oda kucağına basmış. Liza kucağımda uyumayı çok severdi. Uyuduğu zaman yerimden dahi oynamak istemezdim. Çok saygılı, sevgili bir hayvan. Belki evlat olamaz ama o aileden birisi" diyerek köpeğini çalan kişinin geri getirmesini istedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.