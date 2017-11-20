Otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y. (76) yönetimindeki 42 H 6585 plakalı otomobil, Beyşehir yönüne seyir halindeyken Sarıköy girişinde kontrolden çıkarak takla attı. Çift şeritli yolda bordürleri aşarak refüjdeki toprak zemin üzerinde durabilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazanı sürücünün önüne çıkan bir traktöre çarpmamak isterken meydana geldiği öne sürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.