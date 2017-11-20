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20 Kasım 2017 09:52

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

20 Kasım 2017 09:52


Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y. (76) yönetimindeki 42 H 6585 plakalı otomobil, Beyşehir yönüne seyir halindeyken Sarıköy girişinde kontrolden çıkarak takla attı. Çift şeritli yolda bordürleri aşarak refüjdeki toprak zemin üzerinde durabilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazanı sürücünün önüne çıkan bir traktöre çarpmamak isterken meydana geldiği öne sürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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