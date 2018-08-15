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15 Ağustos 2018 16:32

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

15 Ağustos 2018 16:32


Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Konya’dan Adana yönüne seyir halinde olan Cengiz G. (38) idaresindeki 06 BU 0916 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Muammer Uslu’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Muammer Uslu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muammer Uslu, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Yaşlı adama otomobilin çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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