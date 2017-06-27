AK Parti İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan ve partililerin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Özaltun, ülkenin bölünmeye çalışıldığı gibi yerelde de bazı güç ve odakların böyle bir çalışmanın içerisinde olduğuna dikkat çekti. Beyşehir özeline gelinip son üç yılda yapılan hizmetlere dönülüp bakıldığında, Konya-Beyşehir ve Gembos yollarının, yeni devlet hastanesinin, adliye ve emniyet binalarının ve daha pek çok şeyin konuşulurken, artık bunların hiçbirisinin konuşulmadığını anlatan Özaltun, “Şu anda bunların hiçbirini söyleyemiyorlar. Ama şimdi diyorlar ki, Beyşehir-Konya yolu bitmek üzere ya, bizim yolumuz filanca yerin yoluna göre daha virajlı demeye başladı muhalefet. Yani dolayısıyla her bir şekilde yapılan hizmetleri kötüleyecek çeşitli enstantaneler buluyorlar ve özellikle şunun altını çizmek istiyorum; biz belediye başkanlığı seçimlerinde olsun, gerek diğer seçimlerde olsun hep şunu söyledik; ‘güçlü olacağız, güçlü olacağız’ dedik. Buradaki üçlü saç ayağından bir tanesi yerelde belediye başkanı, Konya’da büyükşehir belediye başkanı ve genelde de işte AK Parti hükümetimiz. Dolayısıyla Beyşehir’de ne yapıldıysa yapıldı, adını ister Konya Beyşehir yolu koyun, ister kültür merkezi koyun; AK Parti yapıyor, biz yapıyoruz, dolayısıyla bu işte en çok bize fırsat tanıyan, başkomutanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Allah ondan razı olsun, Allah’ım sağlığını bozmasın, Allah’ım ona güç kuvvet versin inşallah. Dolayısıyla bizi bize düşürmek isteyenler Beyşehir’de; ‘onu vekil yaptırttı, onu ilçe başkanı yaptırttı, bunu ilçe belediye başkanı yaptırttı’ demeye başladılar, hayır belediye başkanıyla, ilçe başkanıyla, milletvekiliyle onu biz yaptırdık, dolayısıyla sokakta bizi bölmek isteyen içimizdeki arkadaşlar o dışarıdakilere fırsat verirse, bunlar amaçlarına ulaşmış olacaklar. İnşallah onların, o hainlerin, o şer odaklarının bizleri bölmesine parçalamasına 15 Temmuz’da olduğu gibi, gezi olaylarında olduğu gibi bu milletimiz fırsat vermeyecek. Biz şunu söylüyoruz; bu dönem gerçekten birlikte olunursa ne kadar çok iş yapılabileceğinin örneğini hep birlikte gösterdik” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ise konuşmasında, Türkiye üzerine oynanan oyunların dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini belirterek, “Türkiye üzerine iki yönlü bir oyun oynanıyor. Süregelen farklı oyunlar vardı, şimdi senaryo FETÖ hain örgütünün 15 Temmuz’da başarısız olduktan sonra tekrar başka senaryoları devreye girdi” dedi. Babaoğlu, yaptığı konuşmada, partililerin bayramını kutladı. Konuşmasında, yerel konuların yanısıra, ülke gündemine ilişkin konulara da değinen Babaoğlu, Türkiye üzerinde son dönemde oynanan oyunlara dikkat çekti. Yeni senaryonun biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ayağı olduğunu vurgulayan Babaoğlu, “Bune gene kaba hatlarıyla kategorize ettiğimizde, iç ayağı CHP, Kılıçdaroğlu öncülüğünde, onun arkasına saklanan, bu Türkiye’yi karıştırmak, kaosa sokmak isteyen ve adına ‘adalet yürüyüşü’ diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sırlarını ifşa eden, kim olursa olsun bir şekilde mahkemelerin verdiği karar kabul edilmesi gerekir, doğru mu, adaletse, adalete güven olması gerekiyor" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bu kadar faaliyet göstermeyen, birkaç kınama ve İstanbul Yenikapı’daki mitinge katılma dışında başka bir iş yapmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştiren ve 69 yaşında 450 kilometrelik yolu ‘yürüyeceğim’ dediğini hatırlatan Babaoğlu, “MİT tırları davasında Türkiye Cumhuriyeti’nin sırlarını ifşa etmekten suçlanan ve bu manada ceza alan bir eski gazeteci, milletvekili var. Peki, Türkiye’de şu ana kadar kadar bu 450 kilometrelik yürüyüşü yapacak kadar Türkiye’nin aleyhine olay gelişmedi mi,ama amaç ne? Amaç, Türkiye’yi karıştırabilmenin yollarını aramak” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da, konuşmasında, partililerin bayramını tebrik ederek, önümüzdeki günlerde teşkilatlarda yaşanacak yenilenme ve yeniden yapılanma sürecine değindi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Babaoğlu, Belediye Başkanı Özaltun ve ilçe Başkanı Şenol partililerle bayramlaştı.

Babaoğlu ve Belediye Başkanı Özaltun, bayramlaşma programının ardından yaklaşık 7 ay önce PKK’lı teröristlerin Beşiktaş-Bursaspor maçının hemen ardından gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit düşen Hüyüklü şehit polis memuru Oğuzhan Duyar için Göçeri Mahallesi’nde verilen şehit yemeğine katıldı. Babaoğlu ve Özaltun, burada şehit ailesinin bayramını tebrik ederken, yemeğin ardından ise çiçeklerle bezenen kabri başına giderek şehit polis için hep birlikte dua etti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ve Hüyük’teki programlarının ardından Beyşehir’e bağlı Karahisar Mahallesi ile Seydişehir ilçesine bağlı Tepecik Mahallelerinde düzenlenen piknik ve yayla şenlikleri programlarında mahalle sakinleriyle biraraya gelerek, vatandaşlara “hayırlı bayramlar” dileğinde bulundu.