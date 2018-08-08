Özel tarihte mutluluğa ‘evet’ dediler

08.2018 tarihi için başvuruda bulunan 10 çiftin nikahı düzenlenen törenle kıyıldı.

Beyşehir’de, 8 sayısının uyum gösterdiği tarih olan 08.08.2018 tarihini özel gün olarak seçen bazı çiftler, bu tarihte evlenebilmek için Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğuna haftalar öncesinden nikahlarının kıyılması amacıyla başvuruda bulundu. Evlilik yıldönümlerini 08.08.2018 tarihine getirmek isteyen çiftler, nikah günü geldiğinde Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda yoğunluğa yol açtı. Özel tarihte nikah kıydırmak isteyen 10 çift başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından geldikleri belediyede nikahlarının kıyılması için sırada bekledi. Ardından sırasıyla nikah işlemleri yapılan çiftler, mutluluğa ilk adımlarını atmış oldu. Beyşehir Belediyesinin nikah memurları da, nikah tarihini özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftler için bugünde yoğun bir mesai harcadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan nikah kıyma işlemleri günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Evlenmek isteyen çiftler aylar öncesinde bu tarihi tercih ettiklerini belirtirken, nikah tarihlerinin unutulmaz olmasını istediklerini söyledi.

Bu özel günde iki çiftin nikahını kıyarak Beyşehir’i yansıtan bir duvar saati hediye eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise zaman zaman böyle özel tarihlerde nikah yoğunluğu yaşayabildiklerini belirterek, “Böyle güzel bir tarihte evlenerek mutluluğa ‘evet’ diyen çiftlerimizi kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.