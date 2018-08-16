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16 Ağustos 2018 10:28

Park halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kenarında park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince alevler aracı tamamen sarmadan söndürüldü.

Park halindeki otomobilde yangın

16 Ağustos 2018 10:28


Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı Jandarma burnu mevkinde park halinde bulunan 42 H 6967 plakalı otomobilin ön motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale yangın söndürme tüpleri ile çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparak yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasar oluşan otomobilde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit edebilmek için çalışma başlattı.


Öte yandan, araç yangını ve aracın ön kısmından yükselen alevler göl kenarındaki parkta oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.




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