Plastik ham madde deposundaki yangın güçlükle söndürüldü

Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10644 Sokak’ta bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, plastik ham madde bulunan depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Yoğun duman kent merkezinden de görülürken kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Kilitli olan depo kapısı iş yeri sahibi Yılmaz Kazancı tarafından porklift yardımıyla kırıldı. Kapının kırılarak yıkılmasının ardından ekipler, yangına müdahale etmeye devam etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi

Öte yandan yangına müdahale için giden İbrahim D. idaresindeki 42 AEJ 86 plakalı itfaiye aracı virajı alamayarak merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescid Mahallesi Adana Çevre yolunda devrildi. Yaralanan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.