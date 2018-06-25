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25 Haziran 2018 09:32

Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün: “Düztaban çocuklara altı kalın ayakkabı öneriyoruz”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.

Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün: “Düztaban çocuklara altı kalın ayakkabı öneriyoruz”

25 Haziran 2018 09:32

Dr. Tunç Cevat Öğün, düztaban çocuklara altı kalın ayakkabı önerdiklerini söyledi.


Konya Hospital Dr. Tunç Cevat Öğün, düztabanın çok sık konulan teşhislerden biri olduğunu belirterek, “Aileler ciddi endişe ile çocuklarının içe bastığını ve dışa dönük bastığını, düzgün yürüyemediğini, çok sık yorulduğunu söyleyerek polikliniğimize başvuruyorlar. Düztabanlık sıklıkla iki tipte olabiliyor. Bunlardan bir tanesi esnek tipte düztabanlık diğeri ise esnek olmayan sert tipte düztabanlık. İkisi arasındaki fark, esnek tipte düztabanlığın ayağı yerden kaldırdığımızda ayak kıvrımının oluşacağı şekilde olması sert tipte ise ayak yere basması ya da basmaması ayağın düz bir yapıda olması şeklindedir” dedi.


Hastalığın teşhisine değinen Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün şöyle konuştu; “Bebeklik çağında özellikle ilk 3 yaşında ayak tabanındaki yağ tabakasının çok kalın olduğu için düztabanlılıkla kalın yağ tabakası birbirine karışabiliyor. Dolayısıyla ilk 3 yaşta tam olarak düztaban teşhisi koymak çok sağlıklı olmayabiliyor. Düztabanlığın tedavisinde eğer bu rahatsızlık çocuğa ciddi derecede bir kısıtlama getiriyorsa bir ağrı sızı oluşturuyorsa, yürümesine engel oluyorsa, çocuk yürümeyi istemiyorsa o zaman bir takım germe egzersizleriyle başlayan tabanlıkla devam eden bir tedavi sürecine alabiliyoruz. Altı kalın rahat yürüyebileceği kullanabileceği ayakkabıları anne babaya tavsiye ediyoruz. Bu ayakkabıların düzelmeye bir katkısı yok fakat çocuğun rahat yürüyebilmesi, koşup oynamasını sağladığı için tercih edilmesi uygun olabiliyor.”




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