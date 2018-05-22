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22 Mayıs 2018 14:32

Ramazan ayı dolayısıyla Konya SMMM Odası’ndan anlamlı karar

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) her yıl düzenlendiği geleneksel iftar yemeği organizasyonunu bu yıl yapmama kararı aldı.

Ramazan ayı dolayısıyla Konya SMMM Odası’ndan anlamlı karar

22 Mayıs 2018 14:32

İftar yemeği yerine bu Ramazan’da üyeler adına şehit aileleri ile muhtaçlara yardımda bulunulacak.


Konya SMMMO bu Ramazan ayında anlamlı bir kararın altına imza attı. Başkan Seyit Faruk Özselek, toplam 2 bin 350 üyeye yönelik her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği organizasyonunu bu yıl yapmama kararı aldı. İftar daveti yerine üyeler adına şehit aileleri ile muhtaçlara yardımda bulunulması kararlaştırıldı. Karar cep telefonu mesajlarıyla üyelere bildirildi.


Üyelere gönderilen mesajda, "Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle her yıl düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeği organizasyonumuzu şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu yıl düzenlemiyoruz. Bunun yerine sizler adına, ilgili yardım kuruluşları aracılığıyla yardım yapılacaktır. Bu vesile ile Ramazan ayının ülkemize ve İslam Alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz" denildi.




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