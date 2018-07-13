Rektör Sade’den 15 Temmuz mesajı

Dr. Bayram Sade, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade mesajında, “Ülkemiz tarihi boyunca çoğunlukla dış mihrakların yönlendirilmesi ile yerli iş birlikçilerin ihanetine sahne olmuştur. Yakın tarihimizde Abdülhamit Han’ın tahttan indirilmesi, 1960 ihtilali, 1980 ihtilali, 28 Şubat ve 17-25 Aralık hadiseleri bunlardan sadece birkaçıdır. Her darbe veya kalkışma, devlet adamlarının şehit edilmesi ülkeyi durdurma, yavaşlatma çabalarına hizmet etmiş, ancak bu millet her defasında tarihinden aldığı güç, inanç değerleri ile ayağa kalkmasını ve küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir.15 Temmuz’da ise tüm bu yaşananlardan farklı olarak, dışarıdan yönlendirilen, kendi inanç değerlerimizi istismar eden, aklını kiraya vermiş FETÖ’nün darbe girişimine sahne olmuş, ilk defa asker kıyafeti giymiş caniler kendi milleti üzerine tank, top, uçak ve helikopter ile saldırmış, yüzlerce insanımızı şehit etmişler, binlercesini ise yaralamışlardır. Tarihte benzeri görülmemiş bu ihanet, milletin feraseti, iman gücü, vatan aşkı sayesinde bastırılmıştır. Gençlerimiz damarlarında dolaşan kanın, ruhlarına nakşedilen imanın gereğini yapmış, onları kaybedilmiş nesil olarak görenleri şaşkına çevirmiş ve mahcup etmiştir. Kadını, çocuğu, yaşlısı tüm bir millet eşi benzeri görülmemiş bir direniş ile tarih yazmıştır. Hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde bu tarihi olayı unutturmamak ve milletimiz için destanlaşan 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere taşımak, vatan, millet, bayrak ve devlet sevdası taşıyan gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. Bu vesileyle KTO Karatay Üniversitesi olarak bayrağımıza kanlarıyla rengini veren tüm şehitlerimizi, ülkemiz ve demokrasimiz adına destan yazan tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızla birlikte uzun ömürler diliyoruz” ifadelerine yer verdi.