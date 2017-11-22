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22 Kasım 2017 21:01

Rudi Garcia: “Biz buraya beraberlik için gelmedik”

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda 23 Kasım Perşembe günü Konya’da Atiker Konyaspor’la karşılaşacak olan Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia “Biz buraya beraberlik için gelmedik, kazanmak istiyoruz” dedi.

Rudi Garcia: “Biz buraya beraberlik için gelmedik”

22 Kasım 2017 21:01


Konya Büyükşehir Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia “Grupta şu an ikinciyiz ve ikinci kalmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Biz buraya beraberlik için gelmedik, kazanmak istiyoruz. Son haftaya bırakmak istemiyoruz. Tabi kazanırsak bile son haftaya kalabilir onu bilemeyiz. Ama biz kazanıp işimizi garantiye almak istiyoruz. Konyaspor’da teknik direktör değişikliği oldu. Onların avantajı içeride oynamaları, seyircilerin önünde oynamaları. Kaliteli bir ekibe sahipler. Bizim de kazanmak için gerekeni yapmamız gerekiyor. Taraftarların burada olacağını ve dolu olacağını biliyoruz. Ambiyansın da iyi olacağını biliyoruz. Tabi her şey Fair-Play ruhu ve saygı çerçevesinde olduğu sürece bunda bir sakınca yok. Daha önceki iki Avrupa müsabakasında da yerinde antrenman yapmadık. Fransa‘da da yeni statlar görüyoruz ama her gittiğimiz statta antrenman yapmıyoruz. Alışkanlıklar öldürür. Biraz değişiklik yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Marsiyalı oyuncu Valere Germain ise, “Biz her maça kazanma arzusuyla çıkıyoruz. Gol atmak istiyoruz. Bunu da yarın gösteririz diye düşünüyorum” dedi.




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