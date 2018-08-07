Sakarya Borsa Konya Borsa’yı örnek alacak

Ziyaret kapsamında konuk heyete, TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve KTB Başkanı ve Hüseyin Çevik tarafından Elektronik Satış Salonu, Numune Analiz ve Gıda Analiz Laboratuvarı, Aslidaş Lisanslı Depoculuk tesisleri ile BorsaKonya Elektronik Platformu hakkında bilgi verildi.

“Milli Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi’nin kurulması çalışmalarında son aşamaya geldik"

Borsacılığın bir dönüşüm içerinde olduğunu belirten KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Türkiye’nin ilk Elektronik Satış Salonu yatırımını gerçekleştirerek geleneksel ticareti modern ticari anlayışla bütünleştiren KTB, bunu uluslararası akredite laboratuvar yatırımı, toplamda 300 bin ton kapasiteli lisanslı depo yatırımının 100 bin tonluk kısmı Anadolu Selçuklu Lisanslı Depoculuk (ASLİDAŞ), BorsaKonya Aracılık Hizmetleri şirketi yatırımı ile organize bir piyasa yapısına dönüştürerek, organizasyonu içerisinde yer alan iştirakleri ile Türkiye Ticaret Borsaları piyasalarının ihtiyacı olan yeni piyasa yapısını BorsaKonya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasalarını (BorsaKonya TÜVEİP) kurarak hayata geçirmiştir. Borsa İstanbul ile yapılan stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde oluşturduğu elektronik ürün senetlerini, Türk finans sistemi içerisinde yer alan yerli ve yabancı yatırımcıların hizmetine sunarak tarımsal ticarete büyük bir derinlik kazandırmıştır. Bununla birlikte edindiğimiz tecrübe ile birlikte Konya’ya, toplam 20 milyon TL’lik bir yatırımla tohumculuk firmalarının alt yapı ihtiyacının karşılanacağı, üretici ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu çeşitlerin geliştirileceği, üniversite sanayi işbirliğinin destekleneceği ve bölgenin Ar-ge kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlayacak ‘Milli Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi’nin kurulması çalışmalarında son aşamaya geldik” dedi.

Sakarya Ticaret Borsası KTB ile en yüksek düzeyde iş birliği yapacak

Çağın gerektirdiği borsacılık hizmetlerini Sakarya’da etkin olarak hayata geçirmek için kendilerine bir yol haritası hazırladıklarını ifade eden Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, elektronik satış salonu, lisanslı depoculuk, platform borsacılığı ve hayvan pazarı gibi yapıları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Konya Ticaret Borsası’nın bu alanlardaki bilgi, alt yapı ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade eden Sarı, her iki borsanın bu amaçla en yüksek düzeyde işbirliği yapacak olmasından dolayı KTB Başkanı ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin Çevik’e teşekkür etti.

Heyet, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu, ASLİDAŞ Lisanslı Depolar, Laboratuvar ve BorsaKonya Merkezi ziyaretiyle son buldu.