Sayacılık kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, İŞ-KUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Ayakkabıcılar Odası işbirliği ile düzenlenen Sayacılık Kursunda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesi Ayakkabıcılar Mesleki Eğitim Merkezindeki törende konuşan İŞ-KUR İl Müdürü Emrah Keleş, iş gücü arz ve talebini eşleştirerek iş gücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Yaklaşık 4 ay süren Sayacılık Kursundan mezun olan kursiyerler, kurs sayesinde sayacılık konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını söyleyerek, kursun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Program sonunda kurstan mezun olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.