Şehit baba oğul anıtı açıldı

Beyşehirli gazilerden gelen talep üzerine Beyşehir Belediyesi tarafından yaptırılmasına karar verilen ve ilçe merkezinde göl kenarındaki tarihi Taşköprü önüne kaidesiyle birlikte yerleştirilen şehit baba oğul anıtının açılışı ilçe protokolünü ve kahraman şehitler Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı’nın torunlarını da biraraya getirdi. Anıtın açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kara Ali Çavuş’un 78 yaşındaki torunu Abdullah Gök, anıtın açılışında yaptığı konuşmada, duygusal anlar yaşadı. Anıtın sadece Akçabelen Mahallesi’nin değil Beyşehir’in de gururu olduğunu belirten Gökoğlu, “Bu anıtın yapımında belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu önce Kurtuluş Savaşı kahramanlarından şehit Kara Ali Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı ile tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu, ardından dua edildi.

Daha sonra baba oğul anıtının açılışı, ilçe protokolü ve Kara Ali Çavuş’un törene katılan torunları tarafından üzerindeki örtü kaldırılarak gerçekleştirildi. Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları, şehit Kara Ali Çavuş’un torunları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda 9 gün arayla şehit düşen Beyşehirli Kara Ali Çavuş ve Onbaşı oğlunun baba oğul anıtıyla simgeleşen destansı hikayesi şöyle:

"Kütahya’daki Dumlupınar Şehitliğinde bir benzeri yer alan şehit babasını kucağında taşıyan oğulu gösteren ve bir trajediyi canlandıran şehit baba ve oğul anıtı, 1912 yılında oğlu Mehmet 8 yaşında iken Beyşehir’e bağlı eski adıyla ’Çetmi’, bugünkü ismiyle Akçabelen Mahallesinden askere giden Çetmili Kara Ali Çavuş’un hikayesini anlatıyor. Balkan Savaşı’na giden Ali Çavuş, sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya’da cepheden cepheye koşarak 11 yıl köyünden ve ailesinden uzak kalmıştır. Milli mücadele başlayınca da Doğu cephesinden Kurtuluş Savaşına koşmuştur. Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşında 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşır. Mehmet Onbaşı onun 11 yıl önce köyünde bıraktığı oğludur. Baba oğulun savaş atmosferinde birbirlerine kavuşma sevinci çok kısa sürer, 31 Ağustos günü Kara Ali Çavuş oğlunun kolları arasında şehit olur, oğlu Mehmet ise 9 Eylül’de İzmir’e giren birliğin başında şehit düşer. Dumlupınar Şehitliğinde bronzdan yapılmış bu ikili heykelde, genç oğul şehit babasını kucağında taşımaktadır. Anıtın altındaki mermer kitabede ise bu hikaye anlatıldıktan sonra ’Yüce kahramanları minnet ve şükranla anıyoruz’ denilmektedir."

Dumlupınar Şehitliğindeki anıtın bir benzeri de Beyşehir Belediyesi tarafından şehit düşen baba ve oğulun doğduğu topraklar olan memleketi Beyşehir’de yaptırılarak açılışı gerçekleştirildi.