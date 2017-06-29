Selçuk Üniversitesinde bayramlaşma töreni

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Kara ve Genel Sekreter İbrahim Halıcı’nın da hazır bulunduğu bayramlaşma programına dekanlar, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve enstitülerin müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, bayramlaşma programına katılan tüm personelin elini teker teker sıkarak bayramlarını kutladı. Bayramlaşma programında tüm çalışanlar birbirleriyle bayramlaşarak, sohbet etme imkanı buldu. Bayramların ülkedeki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu arttırdığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Mübarek Ramazan ayını sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde idrak ettik. Bayramdan sonra ilk mesaimizde idari ve akademik personelimizle bayramlaşma programı düzenledik. Bu güzel günlerin birlikteliğe vesile olmasını diliyorum. Dostlukların pekişmesini temenni ediyoruz. Kırgınlıkların ve düşmanlıkların ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Ülkemizin geleceği adına Selçuk Üniversitesi olarak çok önemli büyük işler yapma arzusuyla çalışıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan teknik elemanları, eğitimli insanları yetiştirmenin yanı sıra ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirme gayreti içindeyiz. Bizlerle iş birliği ve güç birliği yapan tüm birim ve kurumlara teşekkür ederim ve çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.