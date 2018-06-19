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19 Haziran 2018 11:02

Selçuk Üniversitesi’nde bayramlaşma töreni

Selçuk Üniversitesi’nde görev yapan akademik ve idari personel, Rektörlük binasında düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi’nde bayramlaşma töreni

19 Haziran 2018 11:02


Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bayramlaşma programına katılan personel ile tokalaşarak bayramlarını kutladı. Yoğun bir katılımla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma programında çalışanlar birbirleriyle bayramlaşarak, sohbet etme imkanı buldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu arttırdığını belirterek, “Güzel bir yaz gününde Ramazan Bayramını tamamladık. Oruçlarımızı sağlık ve sıhhat içerisinde tuttuk, Bayram kutlamalarımızı yaptık. Bugün de mesaiye başladığımız ilk günde üniversitemiz akademik ve idari personeliyle bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Bu tür günler, birlik ve beraberliğin tesis edilmesi açısından son derece önemli. Selçuk Üniversitesi’nin de böyle bir geleneği var. Her bayram sonrası ilk mesai gününde bayramlaşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok yüksek düzeyde bir katılım oldu. Ben tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin bayramını tekrar kutluyorum. Allah, hepimize nice güzellikler içerisinde nice bayramları tekrar tekrar nasip etsin” ifadelerini kullandı.




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