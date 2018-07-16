Selçuklu Belediyesinin "Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde" sloganıyla sürdürdüğü Bilecik ve Söğüt kültür turlarında 3. etap sürüyor. Bin 200 vatandaşın yararlanacağı etkinlik kapsamında her gün 40 kişilik turlar ile Selçuklu torunları Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi’ye duaya gidiyor. Selçuklu Belediyesinin ilçe halkının sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katmak amacıyla düzenlediği kültür ve tarih organizasyonu 24 Haziran tarihine kadar devam edecek. Organizasyonun tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 800 vatandaş projeden faydalanmış olacak. Selçuklu Belediyesinin kültür projesi “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” ile Bilecik ve Söğüt’e yüksek hızlı tren ile günü birlik ziyaretler gerçekleştiriliyor. Her gün 40’ar kişilik ekipler sabah 06.50’de YHT ile Konya Tren Garından Bilecik’e hareket ediyor. Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin kabristanını da ziyaret ediyor. Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göleti’ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor.

“Selçuklu torunlarına tiyatro sürprizi”

Bilecik kültür turlarının sorunsuz ve verimli geçmesi için organizasyon boyunca tüm çalışmaları en üst seviyede tutan Selçuklu Belediyesi, her turun sonunda gerçekleştirilen anketlerle vatandaşların geziden memnuniyetleri değerlendiriliyor. Selçuklu Belediyesi, organizasyona katılan vatandaşlara bir de tiyatro sürprizi yaşatıyor. Söğüt’te Şeyh Edebali türbesini ziyaret eden misafirler Osmanlı Devletinin manevi kurucusu olan ve Osman Gazi’nin kayınpederi olan Şeyh Edebali temsilen canlandırıldığı gösteri ile manevi bir hava yaşıyor. Gösteri de Osmanlın Torunlarına birlik ve beraberlik içinde olmaları, ecdada saygı ve hürmette kusur işlenilmemesi gibi konular anlatılıyor.

Konya’dan günü birlik Bilecik ve Söğüt’e giden Selçuklu Torunları kültür turlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkürlerini dile getirdi. Ziyaretçiler, “Ecdadımızın kahramanlıklarını anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen bu anlamlı organizasyon ile diriliş ve kuruluşun şehrine yolculuk gerçekleştirdik. Gezi ile ecdadın fedakar ve kahramanlılarına yerinde şahitlik ederken böyle bir ecdadın torunları olduğumuzu için bir kez daha gurur duyduk. Hem Selçuklu hem Osmanlı Torunları olarak bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan ecdadı rahmetle anıyoruz. Burada hem ecdadın izlerini görüyoruz hem de onların manevi şahsiyetlerine dua ediyoruz. Allah tüm geçmişlerimizden razı olsun” şeklinde konuştu.