Selçuklu’da 24 ekiple ilaçlama çalışması yapılıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelere karşı çalışma planı hazırlayan Selçuklu Belediyesi; yeşil alan, ağaç, çöp konteynerleri ve sokakları haşereye karşı ilaçlıyor. Ekipler tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan sokak ilaçlama ekibi, belirlenen program ile tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığınca onaylı insan sağlığına uygun biyosidal ürünler kullanılıyor. 6’sı merkezde, 1’i de dış mahallelerde olmak üzere toplam 7 ilaçlama ekibi, sabah 06.00-10.00 ve akşam 18.00-23.00 saatleri arasında ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyorlar. İlaçlama çalışmalarında sisleme ve sıvı ilaçlama yöntemlerini kullanılıyor. İlaçlama ekipleri ilaçlamanın etkili olmadığı rüzgarlı ve yağışlı havalar dışında Selçuklu’da her mahallede haftada en az bir kez ilaçlama gerçekleştiriyor. Şehir merkezinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra Selçuklu’ ya yeni bağlanan mahallelerde de ilaçlama yapılıyor. İlaçlama öncesi anons yapılarak vatandaşları uyarılıyor. Uyarılarda kronik hastalığı olan vatandaşların ilaçlardan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerini kapatması isteniyor.

Çöp bidonları da dezenfekte ediliyor

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ekip 32 personel ise her gün ilçe genelinde çöp bidonlarını ve konteynerleri ilaçlıyor. Ayrıca pazar yerlerinin de ilaçlandığını belirten yetkililer, temizlik hizmetlerinde kullanılan araçlarında her gün dezenfekte edildiğini belirttiler. Çöplerin bidon dışına atılması ve evsel atıkların poşetlenmeden bidonlara bırakılmasının haşerenin üremesine imkan verdiğini belirten yetkililer, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 9 ekip aile dinlenme parkı, çocuk oyun alanları, ağaçlandırma sahaları ve yol kenarlarında bulunan ağaçlar ile çim alanların ilaçlamasını gerçekleştirirken ağaçlardan üreyen haşerelerin rahatsızlık vermemesi için çaba sarf ediyor. Sıvı ilaçların kullanıldığı yeşil alan ilaçlamalarına sabahın erken saatinde başlayan ekipler hava sıcaklığına göre mesailerini şekillendiriyor. İlaçlama çalışmalarının doğada yaşayan kuş, arı ve sokak hayvanları gibi canlıların zarar görmemesi için belli bir periyot dahilinde yapıldığına dikkat çeken yetkililer çalışmaların eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade ettiler.