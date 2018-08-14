selçuklu’da kurban satış yeri ve kesim yerleri hazır

Selçuklu Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Bosna Hersek Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi üzerinde kurulan kurban satış yeri tam kapasite ile hizmet veriyor. Satış bölgesinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların kontrolü veterinerler tarafından yapılıyor. Selçuklu Belediyesine bağlı zabıta ve sağlık ekipleri kurban satış yerlerinde gerekli önlemleri alarak kurban bayramına kadar satış yerlerinde hizmet verecek. Ayrıca 6 veteriner hekim de 3 vardiya halinde 24 saat boyunca kurban satış yerlerinde kurbanlık alacak vatandaşlara bayramın birinci gününe kadar hizmet verecek. Selçuklu Belediyesi tarafından geçen yıl ilçeye kazandırılan kurban pazarında bayram öncesi yoğunluk artmaya başladı. 400 ayrı satış noktası ve bin 500 araçlık otoparkın yer aldığı modern pazar, alıcı ve satıcılar için hazır hale getirildi.

Selçuklu Belediyesi, kurban satış alanının alım ve satım yapacak tüm vatandaşların ihtiyacına cevap verecek donanıma sahip olması için tüm düzenlemeleri yaptı. Tuvaletler, mescit alanları, hatta kurban satıcıları için sıcak sulu duş alanları oluşturuldu. Bayram namazını kılmak için büyük bir mescit alanının da yer aldığı alanda 24 saat güvenlik kamera sistemi ve akşam aydınlatması bulunuyor. Pazar alanına veteriner kontrolünde hayvan alımı gerçekleştirilirken zabıta ekipleri pazardaki düzenin korunması için çalışıyor. Selçuklu kurban pazarını alım ve satım için tercih eden vatandaşlar yeni kurban satış alanı için Selçuklu Belediyesine teşekkür etti. Selçuklu Belediyesi kurban satış alanı Büyükkayacık Mahallesinde Kayacık Koruluğu yanında bulunuyor. Hem Ankara yolu üzerinden hem de İstanbul Yolu üzerinden Aliya İzzetbegoviç Caddesinde bulunan satış alanına ulaşım sağlanabiliyor.

Kurban kesim yerleri bayrama hazır

Ayrıca kurban kesim yerleri de bayram öncesi hazır hale getirildi. Kurban kesimi yapılabilecek yerler şu şekilde belirlendi; Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı, Aliye İzzet Begoviç Caddesi Kurban Alanı, Dumlupınar Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Pazar Yeri, Seyit Çavuş Pazar Yeri, Sakarya Semt Pazarı, Sancak Semt Pazarı, Binkonut Kapalı Pazar Yeri, Yazır Semt Pazarı.