Seydişehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları sürüyor

Yaz spor okulları bünyesinde futbol, yüzme, voleybol, basketbol, judo, güreş, tekvando, karate dahil olmak üzere 8 branşta eğitim verilecek. 30 Mayıs Çarşamba günü başlayan 2018 Yaz Spor Okulları için kayıtların 27 Haziran 2018 tarihinde sona erecek olup, kurslar 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, spor yapma alışkanlığı kazanarak sağlıklı yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amacı ile düzenlediğimiz yaz okullarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilgi göreceğine inanıyoruz. Yaz Spor okulları ile öğrencilerimizin çeşitli branşlarda kabiliyetlerini ortaya koyabilmelerine imkan sağlarken, iyi birer sporcu olarak yetişmeleri için de tüm imkanlarımızı sunuyoruz" dedi.

Yaz Spor Okullarına kayıtlarını yaptıran çocukların işbirliği, paylaşma ve adaptasyon konusunda ediminler kazanacaklarını kaydeden Başkan Tutal, yaz spor okulları ile öğrencilerimizin çeşitli branşlarda kabiliyetlerini ortaya koyabilmelerine imkan sağlarken, iyi birer sporcu olarak yetişmeleri için de belediye olarak tüm imkanlarımızı sunuyoruz. Yaz okulları sayesinde çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına, motivasyon, oryantasyon, dayanışma, işbirliği, uyum, takım ruhu mücadele, etik, centilmenlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuyla eğitim sezonu sonunda tatillerini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçirebilecekleri gibi aileleri de huzur içinde olabilecekler" şeklinde konuştu.

Seydişehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında, futbol 2 nolu sentetik çim sahada, yüzme, Seydişehir Belediyesi yüzme havuzu, voleybol, basketbol, judo, güreş, karate kapalı spor salonunda, eğitim verilecek olan kategoriler arasında yer alıyor. Kayıt ve çalışmalarla ilgili bilgiyi Seydişehir Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kapalı Spor Salonundan alınabilir.

2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Yaz Spor Okullarının 8-15 yaş gurubunu kapsadığı belirtildi.