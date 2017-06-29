Seydişehir Belediyesinden ilk macera oyun parkı

Başkan Tutal, Şaban Cengiz Kültür Merkezi yanında yapımına başlanan Macera Parkında incelemelerde bulundu. Çocukların boş vakitlerini bilgisayar oyunları ve cep telefonlarıyla geçirdiklerini kaydeden Başkan Tutal, kendi yaş gruplarıyla iletişim kurabilmelerini ve çocukların enerjilerini doğru yerde değerlendirebilecekleri oyun parklarının kurulumlarının yapıldığını belirtti. 4 bin metrekarelik bir alanda kurulumuna başlanılan macera oyun parkının 180 metrekarelik alanı kaplayacağı, geri kalan 3 bin 820 metrekarelik alan ise yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Seydişehir’in merkez ve kırsal mahallerinde çocukların gönüllerince eğlenip, enerjilerini doğru yerde değerlendirebilecekleri alanlar oluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Mahallelerimizde oyun parklarımızın kurulumlarına devam ediyor, hizmetlerine sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını düşünüp talepler doğrultusunda yeni projeler üretmeye çalışıyoruz. Şaban Cengiz Kültür Merkezimiz yanında bulunan lojmanlar parkını yeniden canlandırarak hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte hoş vakit geçireceği bir yeşil alan oluşturacağız” dedi.