Seydişehir’de eğitim öğretim yılı başladı

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı, daha sonra Atatürk ilkokulunda gerçekleştirilen törenle devam edildi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve törene katılan öğretmenlere gül takdim ederek, eğitim yılında başarılar diledi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Ceran, yaptığı açılış konuşmasında, okullarının gelişmesinde katkı sağlayan başta Kaymakam Aydın Erdoğan’a ve diğer emeği geçen herkese teşekkür etti. Okul Müdürü Ceran, “Eğitime değer vermek, eğitimin olmazsa olmazları içerisine almak çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bunu başarabilen toplumlar, toplumsal kalkınmayı diğer toplumlardan daha önce başarabilen toplumlardır. Dünyanın en kıymetli varlığı insandır. En önemli görevde bu kıymetli varlığın eğitilmesidir. Zor ama sonucu bir o kadar zevkli ve keyifli bir iştir" dedi.

Program minik öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları ile son buldu. Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, STK örgüt temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.