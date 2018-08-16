Seydişehir’deki Kalkınma Şöleni Uğur Işılak konseriyle sona erdi

Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.’incisi gerçekleştiren Kalkınma Şöleni’nin son akşamında sanatçı Uğur Işılak Seydişehirlilerle buluştu. 10-15 Ağustos tarihlerinde Kuğulu Park’ta gerçekleştirilen şölende, Koray Avcı, İsmail Altunsaray, Esat Kabaklı, Grup İmera, Hüseyin Kağıt, Uğur Işılak gibi ünlü sanatçıların sahne aldı. Kuğulu Kalkınma Şöleni etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Çilek yarışmasında ilk üç sırayı Dikilitaş’dan yarışmaya katılan üreticiler aldı. 19 çilek yetiştiricisinin katıldığı ve jüri üyelerinin birinciyi seçmekte zorlandığı çilek yarışmasında, birinciliği Ali Taşdöğen, ikinciliği Fikret Dinç, üçüncülüğü ise Suna Taşdöğen aldı. Şölene katkı sağlayan sponsorlara da protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

“Sosyal çalışmalar ve projelerinde ilkleri yaşadık"

Programın sonunda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, meydanları hınca hınç doldurdukları için Seydişehir halkına teşekkür etti. Başkan Tutal, “4,5 yılı sizlerle birlikte tamamladık. İlçemizin güzelleşmesinde, modern bir şehir, modern bir yapılaşma ve yeşil bir şehir olmasında, gece gündüz çalıştık. Termal, Seyidharun, Kuğulu projesi bunlar Seydişehir’in çehresini değiştirecek. Sosyal çalışmalar ve projelerinde ilkleri yaşadık" dedi.

Geleneksel hale dönüştürecekleri şölenin ikincisini tamamladıklarını ifade eden Başkan Tutal, “Seydişehir’de güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Sizler her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Bunları hep birlikte sizlerle yaptık. Eski Bakan Yardımcımız ve kaymakamımız, STK Başkanlarımızla birlikte sizlere güzel hizmetler yapmak için gayret ettik” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi 1980’lerin, 90’ların Türkiye’siyle karıştırdılar"

Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Uğur Işılak, “Türkiye’yi 1980’lerin, 90’ların Türkiye’siyle karıştırdılar. Darbe yaptıkları zamanları hatırladılar. Ama bu milleti temsil etsin diye en üst merciye gönderdiğimiz o başkan ilk defa bunlara tarih önünde ağızlarının payını verdi. İsterse dolar 100 lira olsun. Allah’a şükür bu günleri gördük ya. Pes ettiklerini gördük ya. Hukuksuzluklarına karşı had bildiren bir başkanımızın olduğunu gördüm ya ölsem de gam yemem "şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Uğur Işılak parçalarını seslendirerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. Işılak, konserin finalinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına uyarladığı Dombra parçasını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Konser sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Eski Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, sanatçı Işılak’a plaket takdim etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen şölene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Eski Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, ilçe belediye başkanları, ilçe protokol üyeleri, STK başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.