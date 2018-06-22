Tahıl ambarı Konya Ovası’nda arpa hasadı başladı

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Çocuk büyütür gibi bir yıldır bunun gözüne bakıyoruz" dedi.

Bu yıl yağışların düzensiz olması nedeniyle Konya yöresinde arpa hasadı geçen seneye göre daha geç başladı. Çiftçiler biçerdöverler yardımıyla hasat ettikleri arpaları daha önceden hazırladıkları çadırlar üzerine tepeler şeklinde depoluyor. Daha sonra arpalar gerekli miktara geldikten sonra tır ve kamyon yardımıyla alıcılara ulaşıyor. Hasadın yağışlar nedeniyle sürekli olarak yapılamadığını söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "2018 hasat sezonumuz başladı. Yağışlardan dolayı zaman zaman duruyor, yağış bittikten sonra da hasat sürüyor. Ekinlerimizde, hububatlarımızda zamansız yağıştan sonra muazzam bir yatma, vesaire var. 2018 yılı hasadının memleketimize, ülkemize, çiftçilerimize hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyoruz” diye konuştu.

"Biz çocuk büyütür gibi bir yıldır bunun gözüne bakıyoruz"

Başkan Kavuneker, "Biz çocuk büyütür gibi 1 yıldır bunun gözüne bakıyoruz. Bugün de hasat ediyoruz. İnşallah mahsullerimiz, ofislerimizde ve ticaret borsalarımızda, esnaflarımızda, değirmenlerimizde, fabrikalarımızda değerini bulursa bu da çiftçi emeğinin karşılığını alacak demektir. Hemen hemen yarı yarıya yeşil mahsul var. Yağlı ay çekirdeği, mısır, pancar. Hububattan bir kaçış var. Hububattan kaçış sebebimiz, hububatın para etmemesi. Hava şartlarının, iklimlerin değişmesinden dolayı. Onun için burada, ülkemizde herkese bu konuda görev düşüyor. Lütfen çiftçimizin ürünlerine gereken değerini versinler. Kışın bin liraya, bin 50 liraya alınan bir arpayı bugün 780-800 liraya almaları çiftçiyi bu işten her gün kaçışına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"Malımızın değeri hasadın yoğunluğu sebebiyle düşüyor”

Bu zamanlarda ofislerin açıldığını söyleyen Kavuneker, ofislerin malın değerini biraz verdiğini belirtti. Başkan Kavuneker, "Şu günlerde diğer esnafın aldığı değer hasadın yoğunluğu sebebiyle düşüyor. Onun için gereken değerin verilmesi lazım. Eğer gereken değer verilmezse bugün iç pazardan karşılayamadığımızı yurt dışından ithal ediyorsak, arpadır, mısırdır. Hayvancılığı büyük şirketler yapıyor artık, yem fabrikaları yem yapamaz hale gelir, direk ülkeye yem getirilir. Bu da bizim için çok acıdır. Ürünümüzün değerini vermeleri lazım. Eğer bu ürünün değerini vermezlerse şu anda hububattan çok büyük kaçışlar var. Gün geçtikçe, sene geçtikçe de bu kaçışlar sulu arazilerde çok fazla yoğunlaşmaktadır. Onun için buradan ülkesini seven bir vatandaş olarak, bir oda başkanı olarak, bir çiftçi temsilcisi olarak herkese sesleniyorum, gelin malın değerini verin, değerinde alın" şeklinde konuştu.

"Herkesin tarımın önemini çok iyi bilmesi gerekir”

Başkan Rıfat Kavuneker sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimiz kazanacağız ama çiftçi kazanmazsa, çiftçi bu işten kaçarsa, bu iş de büyük şirketlerin eline geçerse bu paralara ne hububat, ne arpa ne mısır tedarik edebilirsiniz ne de tüketicimiz bu fiyatlara ekmek yiyebilir. Şu anda Türkiye’de istihdamın hemen hemen yüzde 40’larını tarımdan sağlıyoruz. Onun için tarıma hükümetin de özel sektörün de herkesin tarımın önemini çok iyi bilmesi gerekir. Şu anda ofislerimiz alımlara başladı. Çiftçilerimiz mahsullerini direk ofislere, randevu almadan götürebilir, oralara teslim edebilir."

Merkez Karatay ilçesine bağlı Şatır Mahallesi’nde arpa hasadına başlayan Kadir Çavdarcı ise "Şu anda hasat yapıyoruz. Verim iyi, bir sıkıntı yok. Yağmurun fazlalığından dolayı bolluğundan dolayı arpalarımızda sararma var, ekinlerimizde yatmalar var. Onlardan dolayı biraz sıkıntılı oluyor arpalar. Verimlerimiz yüksek, satışlarımız biraz ucuz. Eskisine bakılınca şu anda pek öyle randımanlı bir satışımız yok. Tam manasıyla dolgun bir fiyatla alan yok" diye konuştu.