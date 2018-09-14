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Tırın alev alan lastiğini itfaiye söndürdü

Konya’nın Kulu ilçesinde tomruk taşıyan tırın dorsesinde alev alan lastiği itfaiye ekipleri söndürdü.

Konya'nın Kulu ilçesinde tomruk taşıyan tırın dorsesinde alev alan lastiği itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Aksaray istikametine hareket halinde olan Zafer Apalak'ın kullandığı 33 DFC 29 plakalı çekicinin dorsesinde balata kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden diğer sürücüler tarafından tır sürücüsü uyarıldı. Yolun sağına çekerek dorseyi tırdan ayıran sürücü yangını söndürmek istedi ancak başarılı olamadı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ekiplerine ve Kulu itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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