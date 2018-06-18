Torosların memba suyu çeşmelerden akmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinin ardından Mavi Tünel’den gelen içme suyu bugün itibariyle Hasanköy İstasyonundan şehir şebekesine verilmeye başlandı. Torosların memba kalitesindeki suyunu şehir şebekesine aktarmak için düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya’nın bir hayalinin daha gerçekleştiğini dile getirerek, “Cenab-ı Hakk’a şükrediyoruz ki o gün KOSKİ Genel Müdürü olarak Devlet Su İşleri ile KOSKİ Genel Müdürlüğü arasındaki ilk protokolünü imzalamak bize nasip olmuştu. Bugün de bu suyun şebekeye verilmesinde de bulunmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip etti. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımıza, önceki dönem ve şu anki Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ile Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi ve çok önemli bir proje. Tek başına bu proje bile 650 milyon lira. Cumhurbaşkanımızın 2 Haziran’da Konya’yı teşriflerinde o devasa çelik borulardan suyu arıtma tesislerine almıştık. Seçme Arıtma Tesislerinden buraya kadar da sürekli testler, denemeler ve şebeke temizlikleri yapılarak artık bugün dünya standartlarında içme ve kullanma suyu kalitesi yakalandı. Şu an itibariyle de bütün hemşehrilerimizin musluklarına verilecek. Artık Torosların kar ve yağmur sularından oluşan bu memba suyunu hep beraber içeceğiz” dedi.

“Artık çeşmelerden memba suyu içeceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya’nın 110 yıllık hayalinin gerçekleştiğine şahitlik ettiklerine vurgu yaparak bu çok önemli hizmetin geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla açıldığını hatırlattı. Başkan Altay, “Seçme’den Hasanköy İstasyonuna kadar olan süreç tamamlandı ve bugün vanayı açarak Konya’daki şebekeye suyu vermiş oluyoruz. Böylece vatandaşlarımız artık musluklarını açtıklarında memba kalitesinde bir suyu içmeye başlayacaklar. Bugün inşallah şehrimizin yüzde 20’sine suyu vermiş olacağız. Bir hafta içinde yüzde 50’sine, yılsonu itibariyle de şehrin tamamına memba kalitesinde bir suyu vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Yeraltından su çeken pompalar iptal ediliyor”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Torosların sularının şebekeye verilmesiyle birlikte yeraltından su sağlayan pompaların iptal edilmeye başladığını da söyledi. Altay, “Bugün itibariyle 120’ye yakın pompa artık yeraltından su çekmekten iptal edilmiş olacak. Yılsonu itibariyle de 239 pompa hattan çıkarılacak ve böylece çok ciddi bir enerji tasarrufu sağlayacağız. Ama en önemlisi insanımız kaliteli su imkanına kavuşmuş olacak. Sultan Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, AK Parti İl Başkanımıza ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyecilikte hizmetlerin devamlılığı esastır. Bugün vanayı açmak bize nasip oldu ama bunun gerisinde çok büyük emekler var. Cumhurbaşkanımıza, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu Konya tarihi için bir dönüm noktasıdır”

Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, Konya olarak uzun yıllardır hükümetin ve Konya Büyükşehir Belediyesinin üzerinde çalıştığı büyük bir yatırımın son aşamasına geldiklerini aktararak, “Bugün, Konya tarihi için bir dönüm noktasıdır. Altyapı, yaşanabilir şehir kıstası, kaliteli ve sağlıklı su temini şehircilikte çok önemli. Bugün tarihi bir gün. Hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlığımıza, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir emeğin sonucu”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da çok önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, “İnsanımıza kaliteli içme suyu sunmak için 7-8 yıllık bir emeğin bugün nihayetindeyiz. Şehrimize memba su veriliyor. Hayırlı mübarek olsun. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin hayata geçtiği bir proje. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, genel başkan yardımcımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından önce şebekeye su aktaran 120 pompa kapatıldı. Ardından da Torosların suyunu Konyalılara ulaştıracak vana hep birlikte açıldı. Törene Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de katıldı.