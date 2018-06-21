Torpil atma meselesi iki aile arasında kavgaya döndü: 9 yaralı

Olay, saat, 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Mahmut Dede Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde sokak üzerinde bulunan müstakil evde oturan Irak uyruklu bir ailenin çocukları komşularının evlerinin önünde torpil atmaya başladı. Evde rahatsız olan karşı taraf Iraklı ailenin evine gelerek çocukların torpil atmamaları konusunda uyardı. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma ardından sokakta bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden önlendi. Olayın ardından iddiaya göre karşı aileden oldukları öğrenilen şüpheliler akşam saatlerinde Iraklı ailenin evine pompalı tabir edilen tüfekle, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Tüfek seslerini duyan evdeki şahıslar dışarıya çıkarak olaya müdahale etmeye çalıştığı sırada pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Açılan ateş sonucu Irak uyruklu 9 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis ekipleri çelik yelek giyerek sokağa girdi

Sokakta bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise çelik yeleklerini giyerek sokağa girdi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli veya şüpheliler olay yerinden koşarak kaçtı. Saldırının düzenlendiği eve ulaşan polis ekipleri, yaralılar için güvenli bölgede bekletilen ambulansları olay yerine çağırdı. Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra 9 Irak uyruklu yaralı ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltında

Olay yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Yaralıların yakınlarından bir kişi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sokak üzerinde toplanan bir grup arasındaki gerginliği ise polis müdahale ederek engelledi. Diğer taraftan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olaya karışan Mehmet K. olay yerine yakın bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan Irak uyruklu Saddam Kaplan, “Bizde bilmiyoruz kim olduklarını ama komşular tanır hepsini biz yabancıyız. Biz buraya namusumuzla gelmişiz. Türkmen’iz eğer Türkler bizden şikâyetçiyse biz bu memleketi bırakıp gideriz. Bizi maf ettiler evde cenazemiz var. Bizi öldürüyorlar. Biz nereye gidelim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.