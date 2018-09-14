Trafik polislerinden 15 bin 928 öğretmene trafik eğitimi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının azaltılmasına yönelik hazırlanan 100 günlük eylem planı doğrultusunda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğretmenlere düzenlenen seminerlerde, ildeki öğretmen sayısının en az yüzde 30'unu kapsayacak şekilde Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak trafik güvenliği ve farkındalığı için trafik eğitimi verildi. Küçük yaşlarda trafik bilincinin oluşturulabilmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılmasının amaçlandığı eğitimde öğretmenlerin trafik kuralları konusunda doğru davranışları sergileyerek çocuklar için örnek bir model olması ve çocukların etkili ve kalıcı öğrenmeye en açık oldukları dönemde trafik bilincini aşılayarak gelecek nesillerle trafik sorununu en aza indirgemek hedefleniyor.

Bu kapsamda il merkezinde 14 bin 450 öğretmenden 9 bin 93 öğretmene, ilçelerde 10 bin 286 öğretmenden 6 bin 835 öğretmene, il genelinde toplam 24 bin 736 öğretmenden 15 bin 928 öğretmene trafik bilgilendirme eğitimi verildiği öğrenildi.