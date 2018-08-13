TSYD’den başarılı sporcuya ödül

Başarısını Kulüp Başkanı ve aynı zamanda TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ile paylaşan Saliha Küçüksolak, Polonya’da yapılacak şampiyonada da madalya almak için mücadele edeceğini söyledi. Dernek Başkanı Dönmez, 200’e yakın sporcunun bulunduğu kulüplerinde birçok başarılı sporcunun bulunduğunu, gençleri kötü alışkanlıklarda kurtarmak için sporun öneminden bahsederek, tüm kurum ve kuruluşları başarılı sporculara destek olmaya davet etti. Dönmez, Türkiye Şampiyonu olan Saliha Küçüksolak’ı altınla ödüllendirdi.