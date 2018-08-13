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13 Ağustos 2018 15:07

TSYD’den başarılı sporcuya ödül

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi sporcusu Saliha Küçüksolak, Ankara’da yapılan Ümitler Türkiye Şampiyonasında 53 kiloda altın madalya alarak, Kasım ayında Polonya’da yapılacak Avrupa Ümitler Tekvando şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

TSYD’den başarılı sporcuya ödül

13 Ağustos 2018 15:07


Başarısını Kulüp Başkanı ve aynı zamanda TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ile paylaşan Saliha Küçüksolak, Polonya’da yapılacak şampiyonada da madalya almak için mücadele edeceğini söyledi. Dernek Başkanı Dönmez, 200’e yakın sporcunun bulunduğu kulüplerinde birçok başarılı sporcunun bulunduğunu, gençleri kötü alışkanlıklarda kurtarmak için sporun öneminden bahsederek, tüm kurum ve kuruluşları başarılı sporculara destek olmaya davet etti. Dönmez, Türkiye Şampiyonu olan Saliha Küçüksolak’ı altınla ödüllendirdi.




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