Dr. Feza Korkusuz ve beraberindeki heyet 2020 Uluslararası Kimya Olimpiyatları ile ilgili olarak Necmettin Erbakan Üniversitesine (NEÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

2020 Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nın Türkiye’de yapılması kararının verilmesi halinde TÜBİTAK’ın bu yarışmaları Konya’da düzenlemesi gündemde. Bu kapsamda Konya’ya gelen Dr. Feza Korkusuz ve beraberindeki heyet NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i makamında ziyaret etti. Yürütülen ve gerçekleştirilecek olan projeler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyaret hediye takdimiyle sona erdi. Ziyaretin ardından heyet, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile birlikte Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesindeki laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.

Uluslararası Kimya Olimpiyatları Nedir?

Uluslararası Kimya Olimpiyatları, 80’in üzerinde ülkeden orta öğretim seviyesindeki en yetenekli kimya öğrencileri için düzenlenen bir yarışma. Olimpiyatlarda ülkeler dört öğrenciden oluşan bir ekiple temsil ediliyor. Öğrencilerin kimya alanındaki bilgi ve becerileri laboratuvarda pratik ve teorik sınavla test ediliyor. Program, kimya problemlerinin çözülmesi yoluyla öğrencilerin kimya ilgisini teşvik etmeyi ve farklı uluslardan genç bilim insanları arasındaki dostluk ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.