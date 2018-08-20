TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan açıklamasında, Kurban Bayramında önemli bir ibadetin yerine getirileceğine değinerek, “Allah’ın rızasını kazanabilmek için imkanı olan Müslümanlar kurban kesecek. Bu ibadet sayesinde ihtiyaç sahipleri unutulmadan yüzleri güldürülecek. Birlik ve beraberlik duygusu pekişirken toplumsal denge de sağlanmış olacak. Kırgınlıklar, dargınlıklar bir kenara bırakılarak herkes kardeşçe bayramlaşmalı, bu müstesna günler iyi değerlendirilmeli” dedi.

Berdan Aktan mesajında son günlerde dolar kuru üzerinden Türkiye’ye açılan ekonomik saldırıya da değinerek, “Bizi bir arada tutan inançlarımıza ve değerlerimize sımsıkı sarılarak her sorunun üstesinden gelebileceğimizi bundan önce de gösterdik. Ülkemize karşı Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı dolar kuru üzerinden yapılan saldırıyı bertaraf edeceğiz. TÜMSİAD ailesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.