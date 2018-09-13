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Türk ve Azeri savaş uçaklarından ortak uçuş

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği TURAZ Şahini-2018 tatbikatında iki ülke savaş uçakları ortak uçuş yaptı.


Konya 3. Ana Jet Üssünde 3 Eylül'de başlayan TURAZ Şahini-2018 tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait 2 adet MiG-29 ve 3 adet Su-25 saldırı uçağı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tatbikata katılan F-16 savaş uçakları taktik uçuş eğitimi planına dayanarak belirli bir irtifada ortak uçuş yaptı. Senaryo gereği, düşman hava savunma ve kara hedefleri vurularak manevralar gerçekleştirildiği öğrenildi. Tatbikat 14 Eylül Cuma günü sona erecek.

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