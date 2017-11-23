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23 Kasım 2017 21:52

UEFA Avrupa Ligi: Atiker Konyaspor: 0 - Marsilya: 0 (İlk yarı)

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5.

UEFA Avrupa Ligi: Atiker Konyaspor: 0 - Marsilya: 0 (İlk yarı)

23 Kasım 2017 21:52

maçında Fransa temsilcisi Marsilya’yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Marsilya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Mehdi’nin gelişine çektiği sert şut defansa çarparak kornere gitti.


18. dakikada ceza sahası çaprazından Amavi’nin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.


20. dakikada orta sahadan gönderilen topla buluşan Fofana’nın savunma oyuncularını geçerek ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.


45. dakikada Mehdi’nin sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Volkan’ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Sergey Karasev xx, Anton Averyanov xx, Tikhon Kalugin xx


Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Moke xx, Filipovic xx, Skubic xx, Volkan xx, Mehdi xx, Fofana xx, Musa Araz x, Milosevic xx, Evouna x


Yedekler: Abdülaziz Demircan, Ali Turan, Selim, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Vedat, Ezekiel


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Marsilya: Mandanda xx, Amavi xx, Rolando xx, Rami xx, Sakai xx, Gustova xx, Anguissa xx, Sanson xx, Ocampos xx, Thauvin xx, Germain xx


Yedekler: Pele, Payet, Mitroglou, Abdennour, Njie, Sarr, Lopez


Teknik Direktör: Rudi Garcia


Sarı kart: Skubic (Atiker Konyaspor)




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