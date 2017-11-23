UEFA Avrupa Ligi: Atiker Konyaspor: 0 - Marsilya: 0 (İlk yarı)

maçında Fransa temsilcisi Marsilya’yı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Marsilya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Mehdi’nin gelişine çektiği sert şut defansa çarparak kornere gitti.
18. dakikada ceza sahası çaprazından Amavi’nin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.
20. dakikada orta sahadan gönderilen topla buluşan Fofana’nın savunma oyuncularını geçerek ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Mehdi’nin sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Volkan’ın yükselerek kafa vuruşunda top auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Sergey Karasev xx, Anton Averyanov xx, Tikhon Kalugin xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Moke xx, Filipovic xx, Skubic xx, Volkan xx, Mehdi xx, Fofana xx, Musa Araz x, Milosevic xx, Evouna x
Yedekler: Abdülaziz Demircan, Ali Turan, Selim, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Vedat, Ezekiel
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Marsilya: Mandanda xx, Amavi xx, Rolando xx, Rami xx, Sakai xx, Gustova xx, Anguissa xx, Sanson xx, Ocampos xx, Thauvin xx, Germain xx
Yedekler: Pele, Payet, Mitroglou, Abdennour, Njie, Sarr, Lopez
Teknik Direktör: Rudi Garcia
Sarı kart: Skubic (Atiker Konyaspor)